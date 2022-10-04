Главный украинский раввин рассказал, почему Израиль не поставляет оружие Киеву

Израиль не может поставлять Украине вооружения, так как сам «окружён врагами».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью Deutsche Welle заявил главный раввин Украины Асман Моше Реувен – близкий друг Зеленского и пособник прославления Бандеры и Шухевича.

Кроме того, по его словам, Израиль боится реакции России, чьи войска находятся в Сирии.

«Израиль борется до сих пор за своё выживание. Если б не такие страны, которые хотят уничтожить – Иран открыто заявляет об уничтожении Израиля, есть ХАМАС, Хезболла, исламский джихад и еще много-много врагов, которые спят и видят, чтобы Израиль скинуть в море. Поэтому Израиль, в первую очередь, должен думать о своём выживании», – сказал раввин.

«Также, ввиду того, что Россия на границе с Израилем тоже находится в Сирии, поэтому Израилю приходится считаться с этим. Я поэтому не могу сказать «дайте Украине вооружение», я объясняю им – да, я понимаю вас, но давайте давать то, что можем. Давайте хотя бы оборонительное дадим – как «Железный купол», то, что защищает цивильных. Я пытаюсь это сделать, я встречаюсь с политиками», – приводит слова Реувена «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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