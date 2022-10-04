Евросоюз поставил Украине 5 млн таблеток йода

Еврокомиссия «выполнила своё обещание» и передала Украине пять миллионов таблеток йода.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью немецкому порталу RND сообщил еврокомиссар Янез Ленарчич.

По его словам, препарат получили «территории вблизи атомных станций, находящиеся под угрозой ударов».

Отметим, что ВСУ продолжают обстрелы Запорожской АЭС. Будут ли передаваться таблетки в Энергодар, контролируемый Россией, еврокомиссар не уточнил.

Как известно, ситуация вокруг других украинских АЭС, которые расположены на подконтрольных Киеву территориях, спокойная. Однако некоторые эксперты не исключают, что там возможны провокации, в которых Запад и Киев обвинят Россию.

Симферополь, Валентин Карамазов

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