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NewDayNews.ru

Вторник, 4 октября 2022, 17:20 мск

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Зеленский ответил указом на все указы Путина с февраля 2022 года

Фото: president.gov.ua

Все акты и законы, принятые в РФ и подписанные президентом России Владимиром Путиным в отношении украинских территорий, считать «ничтожными и не порождающими никаких юридических последствий».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в своем указе от 4 октября.

Напомним, сегодня Зеленский подписал ещё один указ, в котором заявлено следующее: «Констатировать невозможность переговоров с Президентом Российской Федерации В.Путиным».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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