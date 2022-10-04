Зеленский ответил указом на все указы Путина с февраля 2022 года

Все акты и законы, принятые в РФ и подписанные президентом России Владимиром Путиным в отношении украинских территорий, считать «ничтожными и не порождающими никаких юридических последствий».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в своем указе от 4 октября.
Напомним, сегодня Зеленский подписал ещё один указ, в котором заявлено следующее: «Констатировать невозможность переговоров с Президентом Российской Федерации В.Путиным».
Симферополь, Валентин Карамазов
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