Патрушев: В Крыму существует высокий уровень террористических угроз

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Севастополе совещание по вопросам безопасности Крымского полуострова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основное внимание было уделено вопросам транспортной безопасности, также рассмотрели дополнительные меры по антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры.

Патрушев отметил, что в Крыму существует высокий уровень террористических угроз на фоне СВО, при этом для обеспечения безопасности в регионе сделано недостаточно.

Например, на некоторых потенциально опасных объектах «отсутствует физическая охрана и технические средства безопасности».

«В ходе совещания профильным ведомствам было дано поручение обеспечить транспортную инфраструктуру инженерно-техническими средствами защиты, внедрить отечественное досмотровое оборудование, повысить готовность сил и средств реагирования на чрезвычайные происшествия, усилить меры защиты объектов, – рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. – Помимо этого, было поручено повысить эффективность деятельности по пресечению экстремизма, усилить контроль за оборотом гражданского оружия».

Севастополь, Олег Яковенко

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