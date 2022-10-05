В Крыму резко вырос уровень преступности экстремистского толка

Уровень преступности экстремистского толка в Крыму в текущем году выросла в 3 раза. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала 2022 года на полуострове совершено 3 террористических акта, еще 12 предотвратили, зарегистрировано 59 преступлений террористического характера.

По словам секретаря Совбеза, диверсионно-террористическая деятельность спецслужб Украины угрожает транспортной безопасности Крыма, а для судов, кораблей и портовой инфраструктуры опасность представляют украинские дрейфующие мины.

Напомним, Патрушев провел в Севастополе совещание по вопросам безопасности Крымского полуострова и отметил, что в регионе принимаются недостаточные меры по охране потенциально опасных объектов и инфраструктуры.

Руководителям регионов и федеральных органов исполнительной власти поручено усилить внимание к вопросам обеспечения социально-политической стабильности и общественной безопасности.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»