В Крым пришли заморозки

В Крыму репетируют зиму.
Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью и утром 6 октября в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки на поверхности почвы до минус 2 градусов Цельсия. Минусовые температуры зафиксированы и минувшей ночью.
При этом днем погода еще летняя – до плюс 22, а температура воды у берегов полуострова превышает 18 градусов.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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