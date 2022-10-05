В Крым пришли заморозки

В Крыму репетируют зиму.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью и утром 6 октября в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки на поверхности почвы до минус 2 градусов Цельсия. Минусовые температуры зафиксированы и минувшей ночью.

При этом днем погода еще летняя – до плюс 22, а температура воды у берегов полуострова превышает 18 градусов.

Симферополь, Лиана Макоба

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