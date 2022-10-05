Реакция на референдумы: США принуждают Киев наступать, не считаясь с потерями – Financial Times

Вашингтон заставляет Зеленского дать решающее сражение на юге Украины до наступления зимы, чтобы лишить Россию возможности укрепить свою власть в Херсонской и Запорожской областях, где недавно прошли референдумы о присоединении к РФ.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со сылкой на свои источники в администрации Байдена пишет Financial Times.
По информации американских официальных лиц, осенняя слякоть сильно осложнит боевые действия, преимущество будет у тех, кто находится в обороне, – то есть в данном случае у россиян.
Поэтому вооружённым силам Украины необходимо «отвоевать юг» до наступления распутицы и последующих морозов. Контроль над большей частью этой территории будет иметь решающее значение, по мнению редакции FT, с точки зрения возможных переговоров Украины и России.
Напомним, ранее Зеленский издал указ о невозможности переговоров с Путиным.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube