Реакция на референдумы: США принуждают Киев наступать, не считаясь с потерями – Financial Times

Вашингтон заставляет Зеленского дать решающее сражение на юге Украины до наступления зимы, чтобы лишить Россию возможности укрепить свою власть в Херсонской и Запорожской областях, где недавно прошли референдумы о присоединении к РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со сылкой на свои источники в администрации Байдена пишет Financial Times.

По информации американских официальных лиц, осенняя слякоть сильно осложнит боевые действия, преимущество будет у тех, кто находится в обороне, – то есть в данном случае у россиян.

Поэтому вооружённым силам Украины необходимо «отвоевать юг» до наступления распутицы и последующих морозов. Контроль над большей частью этой территории будет иметь решающее значение, по мнению редакции FT, с точки зрения возможных переговоров Украины и России.

Напомним, ранее Зеленский издал указ о невозможности переговоров с Путиным.

Симферополь, Валентин Карамазов

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