На Украине «освободилось» 8 миллионов рабочих мест

Пять миллионов внутренних переселенцев на Украине потеряли свои рабочие места, а около трёх миллионов трудоспособных украинцев выехали за границу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

По её словам, две трети уехавших за рубеж имеют высшее образование, а половина из них были заняты в высококвалифицированных профессиях.

Согласно данным системы мониторинга численности населения, 42% находящихся за пределами Украины составляли работающие лица, 17% – не работающие, 8% – студенты, 23% – пенсионеры, 10% – не удалось определить.

Симферополь, Валентин Карамазов

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