Польша просит США о «совместном владении» ядерным оружием

Варшава намерена принять участие в программе США по совместному использованию ядерного оружия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Первая проблема состоит в том, что у нас нет ядерного оружия. Нет никаких признаков того, что мы, Польша, получим его в наши руки в ближайшем будущем. Всегда есть потенциальная возможность принять участие в программе совместного использования ядерного вооружения. Мы говорили с американскими лидерами о том, рассматривают ли Соединенные Штаты такую возможность. Тема открыта», – сказал он.

Суть этой программы заключается в том, что страны-члены альянса, не имеющие собственного ядерного оружия, могут участвовать в планировании его использования. Например, они могут хранить на своей территории самолеты, способные нести ядерное оружие.

Симферополь, Валентин Карамазов

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