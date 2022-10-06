В Крыму сохраняются ночные заморозки: соответствующее предупреждение продлено на 7 октября.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, ночью и утром 7 октября в степных и предгорных районах Крыма сохранятся заморозки на поверхности почвы до -2 градусов.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, отмечают в ведомстве.
И рекомендуют:
– принять меры по защите насаждений;
– для защиты растений от заморозков обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой;
– в условиях понижения температуры воздержаться от длительных походов в горнолесную местность;
– быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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