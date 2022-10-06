В Крыму сохраняются ночные заморозки: соответствующее предупреждение продлено на 7 октября.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, ночью и утром 7 октября в степных и предгорных районах Крыма сохранятся заморозки на поверхности почвы до -2 градусов.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, отмечают в ведомстве.

И рекомендуют:

– принять меры по защите насаждений;

– для защиты растений от заморозков обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой;

– в условиях понижения температуры воздержаться от длительных походов в горнолесную местность;

– быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.

Симферополь, Лиана Макоба

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