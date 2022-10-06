В Крыму планируют увеличить дефицит бюджета в 3 раза

В Крыму планируют увеличить дефицит бюджета в 2,7 раза. Это следует из прогнозных показателей бюджета республики на 2023 год.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства финансов РК, предварительные объемы бюджета на следующий год составляют: доходы – 235,5 млрд рублей (налоговые и неналоговые – 64,8 млрд рублей, безвозмездные поступления – 170,7 млрд рублей), расходы – 241,8 млрд рублей, дефицит – 6,3 млрд рублей.

Таким образом, доходная часть возрастет на 3%, а дефицит – почти в 3 раза (в текущем году этот показатель должен составить 2,3 млрд рублей).

Симферополь, Олег Яковенко

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