В одном из лагерей Крыма жестоко избили ребенка

В одном из оздоровительных лагерей Крыма избили ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, инцидент произошел 26 августа в одном из лагерей Бахчисарайского района. Подростки избили 8-летнего мальчика. Руководство учреждения скрыло этот факт от родителей. Все вскрылось, когда ребенка госпитализировали из-за сильных головных болей и диагностировали у него сотрясение мозга.

Прокуратура начала проверку. «В ходе надзорных мероприятий будет оценена достаточность проводимой оздоровительным учреждением воспитательно-педагогической работы, а также обеспечение безопасных условий пребывания в нем детей», – сообщили в ведомстве.

Ход проверки поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

«Следователи устанавливают все обстоятельства конфликта и озвученные потерпевшей стороной сведения», – сообщили в СК.

Симферополь, Лиана Макоба

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