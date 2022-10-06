В Крыму в ДТП попал пассажирский автобус, есть пострадавшие

В Феодосии в ДТП попал пассажирский автобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», иницдент произошел сегодня около 9 часов утра на улице Маяковского: водитель автомобиля «Киа Соренто» нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автобусом, двигавшимся по пригородному маршруту «Ближнее – Ближние Камыши».

«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир маршрутного транспортного средства – женщина 1948 года рождения получила травмы и была госпитализирована, – сообщили в прокуратуре РК. – В ходе организованных проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения».

Феодосия, Олег Яковенко

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