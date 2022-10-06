Глава Нацбанка Украины сбежал за границу с деньгами

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, которого подозревают в хищении денег государственного банка, уже несколько недель находится за границей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили украинские СМИ.

Позавчера Шевченко вышел на связь и заявил, что подает в отставку «по состоянию здоровья», а вчера стало известно, что на него заведено дело в Национальном антикоррупционном бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуре.

Между тем, сегодня украинский депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада проголосовала за увольнение уехавшего за границу и подозреваемого в хищениях государственных денег Кирилла Шевченко.

Зеленский уже официально внёс другую кандидатуру на должность главы Нацбанка вместо уволенного беглеца.

Симферополь, Валентин Карамазов

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