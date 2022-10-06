Всем слушать воздушные сирены: на Украине запретили музыку в любом виде транспорта

С 7 октября на Украине нельзя будет включать музыку в общественном транспорте и такси.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», соответствующий закон вступает в силу с ноля часов.
Согласно документу, водителям запрещено громко включать музыку и фильмы в салоне. Их можно будет транслировать только по индивидуальным наушникам, если ими оборудован салон.
В такси музыка может звучать только с разрешения пассажиров. Пассажирам также нельзя ничего громко включать – водитель имеет право высадить нарушителей.
Запрет относится как к городскому общественному транспорту, так и к пригородным, междугородным и международным маршрутам.
Симферополь, Валентин Карамазов
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