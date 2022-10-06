Все западные страны открыли учебные центры для подготовки украинских военных

Практически все страны НАТО и ЕС присоединились к учебным программам для украинских военных.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением в Киеве выступил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Кроме «Рамштайна» (формат военной помощи НАТО Украине – прим. «НД»), есть еще Копенгагенская донорская конференция. Там присоединились к учебным программам практически все скандинавские страны – Норвегия, Дания, Швеция. Плюс страны Балтии – Литва, Латвия, Эстония. Польша, Словакия, Чехия, и сейчас была министр обороны Германии, она подтвердила. То есть практически весь блок стран НАТО и ЕС, которые даже не входят пока в альянс, как Швеция и Финляндия, – все присоединились к учебным программам», – отчитался глава Минобороны Украины.

По словам Резникова, есть специфические программы обучения для украинских артиллеристов и сил специальных операций. Польша и Словакия будут проводить учебные проекты батальонного уровня.

Симферополь, Валентин Карамазов

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