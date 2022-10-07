Власти Крыма намерены лишить льгот компанию Никиты Михалкова

Власти Крыма намерены лишить льгот компанию, соучредителем которой является Союз кинематографистов России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Совет министров РК подал в Арбитражный суд иск к ООО «Дом творчества «Санаторий Алуштинский» о расторжении договора, позволяющего ответчику работать на условиях свободной экономической зоны.

Напомним, участники СЭЗ Крыма получают существенные льготы (например, резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество на десять лет, земельного налога на три года и ввозных таможенных пошлин и налогов; кроме того, земельные участки предоставляются резидентам СЭЗ без проведения торгов), но далеко не все выполняют поставленные условия.

Договор с ООО «Дом творчества «Санаторий Алуштинский» правительство РК заключило еще 5 лет назад, почему его решили расторгнуть – не сообщается.

Напомним, сначала санатория «Алуштинский» передали Управлению делами президента РФ, но в 2016 году Совмин республики это решение отменил, так как появился инвестпроект по превращению санатория в дом творчества. В роли инвесторов выступили ООО «Союз-Алушта» и общероссийская общественная организация «Союз кинематографистов РФ», возглавляемая Никитой Михалковым.

Уставной капитал общества – 10 тысяч рублей. Согласно данным портала audit-it, по состоянию на 31 декабря 2021 года совокупные активы организации составляли 401 млн рублей, что на 77,5 млн ( или на 23,9%) больше, чем годом ранее. При этом чистые активы (то есть свободные от всех долговых обязательств) – 7,3 млн рублей.

В 2021 году организация получила выручку в сумме 164 млн рублей, это почти в 2 раза больше, чем в 2020 году. При этом прибыль составила 5 млн рублей – это на 116% больше, чем показателей предыдущего года.

Симферополь, Олег Яковенко

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