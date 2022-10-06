На вновь присоединенных территориях планируют создать свободную экономическую зону

Министерство экономики России заявило о планах создать единую свободную экономическую зону на территории принятых в состав РФ ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди предполагаемых льгот – освобождение на 10 лет от уплаты налога на прибыль в федеральный бюджет и налога на имущество, на 3 года – от уплаты налога на имущество, понижение тарифов страховых взносов до 7,5% до окончания срока существования СЭЗ, другие преференции.

В Минэкономики заявляют, что названные регионы «обладают мощным экономическим и промышленным потенциалом, который долгое время оставался без внимания». И считают, что эти территории обеспечат прирост общероссийских показателей по таким отраслям, как металлургия, угольная промышленность, производство зерновых и подсолнечника.

Москва, Мирослава Мельник

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