Ой! Тепленькая пошла! В Крыму продолжают раздавать уникальные природные ресурсы

Фирма с нулевыми показателями получила в свое распоряжение термальные источники в Сакском районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Совмин Крыма своим распоряжением №1544-р дал «согласие на передачу в аренду без проведения торгов Обществу с ограниченной ответственностью «Аква Терм» имущества, находящегося в собственности Республики « и включенного в состав республиканской казны для реализации инвестиционного проекта.

Правда, текст соглашения с инвестором в открытых источниках не опубликован:

в прошлом году власти Крыма объявили, что нашли способ защитить вложения в РК от санкций. Инвесторам гарантировали конфиденциальность, точнее сказать – анонимность. Хотя такая мера увеличивает коррупционные риски, теперь достаточно проинформировать правительство Крыма о числе планируемых рабочих мест, средней зарплате, объеме капитала и графике его вложений на первые три года. Вроде бы, могут попросить показать еще наличие денег, оборудования и материальных ресурсов, опыта работы и деловой репутации – но это не обязательно.

Тем не менее, удалось выяснить, что речь идет, в частности, о передаче в аренду термальных скважин, на минеральной воде которых инвестор обещает построить оздоровительный комплекс с четырьмя бассейнами. Вложив не менее 250 млн руб, ООО «Аква Терм» намерено создать объект в течение 2 лет.

За это время будут расконсервированы термальные скважины, оборудованы бассейны и ванны для лечебных процедур, обустроены зоны отдыха. Бассейны комплекса позволят обслуживать до 284 посетителей единовременно. Минеральная термальная вода, которую планируют использовать для проведения процедур, обладает лечебным эффектом за счёт содержания азота и кремниевой кислоты.



Все это великолепие предполагается разместить в Сакском районе, вблизи поселка Фрунзе. В прошлый раз, помнится, китайские инвесторы обещали именно там построить грандиозный портовый комплекс для перевалки зерна, углубив акваторию до 25 метров.

Местные жители обеспокоены секретным соглашением – с ними не посоветовались, общественных слушаний не провели, толком ничего не объяснили.

«Жителям села до сих пор не был представлен проект здравницы, хотя коллективная просьба об организации общественных слушаний по нему была направлена в администрацию, – возмущаются они в соцсетях. – Жителей села очень волнуют в связи с реализацией этого проекта следующие вопросы:

а) будет ли сохранена экология озера Богайлы и произведена расчистка русел рек, втекающих в озеро?

б) жители села хотят пользоваться бесплатно дарами земли, на которой они живут, в частности минеральной водой, источник которой в настоящее время находится в законсервированном состоянии. Распоряжением Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, этот источник поставлен в разряд геотермальных лечебных вод федерального значения под названием «Каламитская». Мы хотим иметь беспрепятственную возможность использовать данную минеральную воду для питья и устройства общественной бани».

Несколько слов об инвесторе. ООО «Аква терм» зарегистрировано в поселке Фрунзе в 2019 году для «деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания». Но отчет фирмы за прошлый год состоит из одних нулей. Сейчас там числится один работник, инвестпроект обещает создание 80 рабочих мест.

Единственный владелец, вложивший в уставный капитал 10 тысяч рублей, – Геворг Давтян. Судя по открытым базам, в Крым он прибыл из Краснодарского края, где был учредителем пяти ООО, четыре из которых уже ликвидированы, и главой крестьянского фермерского хозяйства (деятельность прекращена).

Откуда Давтян возьмет средства на обустройство оздоровительного комплекса – не вполне понятно. Но, наверное, Совмин крыма, заключая инвестиционное соглашение с ним, понимал, что делает.

Симферополь, Ольга Картошина

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