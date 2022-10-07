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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 7 октября 2022, 08:13 мск

Новости Крым

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В конгрессе США признали право Крыма быть с Россией

Фото: pixabay.com

В конгрессе США считают, что Крыма имеет право быть с Россией.

Как уже сообщал «Новый День», член палаты представителей конгресса США от республиканской партии Крис Стюарт накануне заявил, что безответственно тратить в общей сложности не менее 54 миллиардов долларов на Украину при том, что президент США Джо Байден так и не сформулировал, какую цель преследуют США в конфликте между Украиной и Россией.

Стюарт считает: если цель – помочь Украине вернуть Крым и другие территории, то это превратиться в затяжное, слишком жестокое предприятием и увеличит вероятность непосредственного втягивания США в войну с Россией. При этом, заявил конгрессмен, Крым «имеет куда более глубокие исторические и культурные связи с Россией, чем с Украиной».

По его мнению, дополнительная финансовая помощь за счет американских налогоплательщиков станет «медвежьей услугой» как для Украины, так и для самих Соединенных Штатов.

Вашингтон, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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