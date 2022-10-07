В Крыму предлагают ввести ответственность за спекуляцию на военных товарах

Крымские общественники предлагают ввести ответственность за спекуляцию на военных товарах.

«Подорожало все минимум в 2 раза, – рассказал в прямом эфире канала «Крым24» Александр Талипов, занимающийся сбором помощи для мобилизованных. – Заказываем множество комплектов термобелья. Сейчас их шьют в Симферополе. На материал также цена выросла».

Общественник считает, что необходимо ввести ответственность за спекуляцию и даже трибунал для тех, кто передает военные товары в гражданский оборот.

Обсуждая это заявление, многие крымчане с Талиповым соглашаются: «Надо с тех, кто торгует военной экипировкой, спрашивать, откуда у них она. Если закупили с фабрики, пускай показывают накладные и т д, а если это то, что спёрли, тогда наказывать беспощадно».

При этом крымчане считают, что озадачиться этой проблемой должны не общественники, а государство.

Симферополь, Олег Яковенко

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