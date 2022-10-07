В Ялте решили сэкономить на новогодних празднествах

Власти Ялты решили сэкономить на новогодних торжествах и направить средства на другие цели. Об этом заявила глава города Янина Павленко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз в городе не будет ни новых новогодних украшений, ни фейерверка.

«Считаю правильным и своевременным присоединиться к числу городов России, которые в этом году минимизируют траты на празднование Нового года, – написала градоначальница в соцсетях. – Да, мы живем в городе Счастья, в курортном регионе, но салют и новые световые инсталляции немного отложим, до нашей общей Победы. ✊ Термобелье, дроны, тепловизоры и прочее, что надо мобилизованным ребятам, сегодня намного важнее.

Чуть больше недели идет сбор всего необходимого и для них, и для жителей освобожденных регионов практически в каждом уголке большой Ялты – к процессу подключились все территориальные органы. Ближайшая отправка помощи – на следующей неделе».

Ялта, Олег Яковенко

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