Wall Street Journal: В США нет консенсуса – бить или нет по Крыму

США пока отказываются передавать Украине ракеты ATACMS с дальностью 300 км.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на администрацию Белого дома ообщает «The Wall Street Journal».

По данным американского издания, несмотря на настойчивые просьбы Киева, власти США не будут передавать Украине данные ракеты. Американские чиновники призвали Украину сосредоточиться на сражениях на востоке и юге.

«Причина, почему мы не даем Киеву это оружие (ATACMS), – это разногласия по поводу поражения целей в Крыму», – цитирует свои источники американское издание.

Между тем, ранее заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер на брифинге в Пентагоне во вторник, 4 октября, заявила, что уже предоставленные Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним позволяют поражать любые цели, в том числе, в Крыму. Чиновница отвечала на вопрос, почему США до сих пор не передали Украине ракеты ATACMS.

Симферополь, Иван Капустин

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