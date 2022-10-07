Киев разрешил Гребенщикову и Макаревичу именоваться нерусскими исполнителями

На Украине запретили публичное исполнение любых русских песен и гастроли артистов из России.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», соответствующий закон сегодня вступил в силу.
Запрет исполнения песен на русском языке касается телевидения, радио и общественных мест.
Вместе с тем, на исполнителей из России, которые «выступили против войны», данные ограничения, в том числе и на гастроли, распространяться не будут.
Симферополь, Валентин Карамазов
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