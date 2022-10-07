Командующему Черноморским флотом вручили штандарт

Главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов передал штандарт командующего Черноморским флотом назначенному на эту должность вице-адмиралу Виктору Соколову.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», торжественная церемония прошла в штабе ЧФ РФ.

Вице-адмирал Соколов родился 4 апреля 1962 года в г. Бендеры Молдавской ССР (ныне – Приднестровская Молдавская Республика).

В разные годы окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, Высшие специальные офицерские классы ВМФ, Военно-морскую академию имени Кузнецова, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

В период с 1985 по 2012 гг. проходил службу на командных должностях на Тихоокеанском флоте, с 2012 по 2020 гг. на Северном флоте. С 2020 года – начальник ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова».

В сентябре 2022 года назначен на должность командующего Черноморским флотом. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, «Нахимова», «За военные заслуги», «За морские заслуги», ведомственными медалями. Женат, имеет трёх сыновей.

Симферополь, Иван Капустин

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