В выходные в Крыму нужно соблюдать осторожность на улице и держаться подальше от моря

В выходные в Крыму будет довольно ветрено: лучше держаться подальше от моря и вообще на улицу не выходить.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 октября на полуострове ожидается усиление северо-восточного ветра до 17 – 22 метров в секунду.

По шкале Бофорта такая скорость ветра соответствует шторму. Ветер может валить деревья и слабо укрепленные конструкции, разрушать крыши зданий, высота волн на море может достигать 10 метров.

В ГУ МЧС РФ по РК рекомендуют крымчанам и туристам соблюдать осторожность на улице и не выходить в море, тем более что волна пойдет от берега.

Симферополь, Лиана Макоба

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