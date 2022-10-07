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Пятница, 7 октября 2022, 17:39 мск

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В Крыму директор МУПа взял взятку уличными фонарями

В Алуште директор одного из муниципальных предприятий взял взятку уличными фонарями.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по Крыму и Севастополю, в декабре 2020 года директор МУПа и заключил контракт с предпринимателем на выполнение комплекса работ по текущему ремонту и восстановлению уличного освещения на территории города. А за подписание актов выполненных работ подрядчик должен был за свой счет закупить материалы и установить освещение на улице, где живет директор МУПа.

Схему вскрыли сотрудники МВД по Крыму. Оказанную услугу оценили более чем в 900 тысяч рублей.

Директор МУПа задержан, ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ – получение взятки в крупном размере.

Алушта, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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