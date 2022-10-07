В администрации Симферополя организовали бригадный подряд взяточников: в «дело» вошли сразу четверо чиновников.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по Крыму и Севастополю, в сентябре текущего года начальник департамента административно-технического контроля мэрии, начальники двух отделов и главный специалист департамента потребовали у предпринимателя 270 тысяч рублей за покровительство при несанкционированной реализации товаров через торговые точки города без разрешительных документов.

Предприниматель передал им 90 тысяч рублей, после чего чиновников задержали сотрудники МВД. Всем четверым предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ (пункты «а», «в» части 5) – получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. В рабочих кабинетах задержанных проведены обыски, изъята документация и другие вещественные доказательства.

Симферополь, Олег Яковенко

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