Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен на 2 недели

Режим высокого уровня террористической опасности в Крыму снова продлен. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», желтый уровень действует до 20:00 23 октября 2022 года:

– на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов;

– на объектах министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

По словам Аксенова, «все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей Республики Крым принимаются силовыми структурами и правоохранительными органами в полной мере. Республиканские и муниципальные органы власти полностью контролируют ситуацию в регионе».

Симферополь, Олег Яковенко

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