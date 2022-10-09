«Авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста – спецслужбы Украины» – Путин

Крымский мост взорвали спецслужбы Украины при участии граждан РФ и зарубежных стран.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил президенту России Владимиру Путину.
«Это теракт, который готовили украинские спецслужбы, и целью этого было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры», – прокомментировал глава российского государства.
«Здесь сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры», – подтвердил глава СК.
«И авторы, исполнители, заказчики – спецслужбы Украины», – отметил Путин.
«И граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке теракта», – уточнил Бастрыкин.
«Спасибо», – резюмировал президент.
Напомним, завтра, 10 октября, Владимир Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Симферополь, Валентин Карамазов
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