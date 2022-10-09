Украина подорвала все мосты вдоль границы с Белоруссией

ВСУ взорвали практически все пограничные мосты с Белоруссией и установили «противотанковые мины в три ряда на дорогах».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель Госпогранкомитета Республики Беларусь Анатолий Лаппо.
Также он добавил, что провоцируют белорусских пограничников не их украинские коллеги, а теробороновцы.
«Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка», – сказал глава белорусских пограничников.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube