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Понедельник, 10 октября 2022, 02:54 мск

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Украина подорвала все мосты вдоль границы с Белоруссией

ВСУ взорвали практически все пограничные мосты с Белоруссией и установили «противотанковые мины в три ряда на дорогах».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель Госпогранкомитета Республики Беларусь Анатолий Лаппо.

Также он добавил, что провоцируют белорусских пограничников не их украинские коллеги, а теробороновцы.

«Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка», – сказал глава белорусских пограничников.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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