«Война затянулась» – Вашингтон неожиданно заговорил о мире после теракта на Крымском мосту

Украина и Россия должны найти дипломатические пути для выхода из сложившейся ситуации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

«Что должно случиться: обе стороны должны найти возможность выхода из этого переговорным путем, мирно и дипломатически», – сказал он.

При этом американский чиновник обвинил Россию в отсутствии «серьезных намерений вести переговоры с Киевом». Как известно, именно Зеленский издал указ об отказе вести переговоры с Путиным, а США обещают снабжать оружием Украину «до победного конца».

Тем не менее, Кирби настаивает, что все хотят, «чтобы эта война закончилась, так как она продолжается уже слишком долго». По всей видимости, полагают эксперты, после украинского теракта на Крымском мосту в США испугались приближения эскалации к ядерному конфликту.

Напомним, что Турция настойчиво предлагает организовать переговоры России и Запада. Местом их проведения опять предлагается Стамбул.

Симферополь, Валентин Карамазов

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