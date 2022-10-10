Догузова: Для поездок в Крым и Севастополь нет транспортных ограничений

Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала ситуацию с туристами в Крыму и Севастополе.

Как уже сообщал «Новый День», утром 8 октября в результате теракта была разрушена часть автомобильной ветки Крымского моста, а на железнодорожной произошел крупный пожар. Движение по мосту было полностью остановлено. К вечеру того же дня по уцелевшей автомобильной части организовали реверсивное движение легкового транспорта, а ночью по мосту пошли пассажирские поезда.

Сегодня попасть на полуостров и выехать с него можно без особых проблем:

«Возобновлено автомобильное движение по Крымскому мосту для легковых автомобилей с прохождением полной процедуры осмотра. Туристы на автотранспорте могут беспрепятственно направляться на отдых в Крым и обратно. Время ожидания, по данным региона, сейчас составляет пару часов и будет постепенно снижаться, – сообщила Догузова. – Для удобства туристов развёрнуты пункты с горячей едой. Автобусное сообщение временно осуществляется через паромную переправу.

Возобновлено железнодорожное сообщение по Крымскому мосту в прежнем объеме. Также можно без ограничений купить билеты в Крым и обратно. Поезда, которые вчера задержались, были переправлены в Анапу и Алушту. Пассажирам было предоставлено все необходимое. Сейчас все поезда доставили пассажиров до пункта назначения.

По состоянию на 8 октября в Крыму и Севастополе находилось порядка 50 тысяч туристов. Все туристы через отели и туроператоров были проинформированы о дальнейших действиях. Туристам, у которых 8 октября заканчивался срок поездки, бесплатно продлили проживание в отелях на сутки. Такой возможностью воспользовалось около тысячи человек. По информации региона, весь бизнес без исключения с пониманием отнесся к ситуации. Коллеги, спасибо за это огромное!

Что касается туристов, которые планировали поехать в Крым и Севастополь, то сейчас для этого нет транспортных ограничений».

Догузова напомнила, что с субботы Ростуризмом совместно с Минцифры и Министерством туризма Крыма запущен федеральный колл-центр для туристов: как для тех, кто уже отдыхает в Крыму, так и для тех, кто планировал поездку в ближайшее время.

«Консультацию специалистов можно получить круглосуточно по номеру: + 7 800 707 9741 и 8 800 511 8018. За прошедшие почти двое суток горячая линия уже обработала порядка двух с половиной тысяч звонков как с полуострова, так и из других регионов России», – сообщила глава Ростуризма.

Москва, Лиана Макоба

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