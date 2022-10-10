Выявляемость коронавируса в Крыму опустилась ниже 100 случаев в сутки

Выявляемость коронавируса в Крыму опустилась ниже 100 случаев в сутки: 9 октября зарегистрировано 96 новых случаев.

Как уже сообщал «Новый День», устойчивое снижение заболеваемости отмечается с 30 сентября, и за 10 дней суточные показатели сократились более чем в 2 раза.

От инфекции 9 октября умер 1 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 207 тысяч 835 зараженных, жертвами ковида стали 5 тысяч 388 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

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