Минтранс анонсирует расширение паромных перевозок в Крыму

Керченская паромная переправа набирает обороты. По данным Минтранса РФ, к вечеру воскресенья в обе стороны перевезено почти 1,5 тысячи человек и 162 грузовика.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве транспорта РК, сейчас между портами «Крым» и «Кавказ» курсируют 2 парома и пассажирский катер.

Паром «Керченский -2» вмещает более 60 пассажиров и 15 автомобилей «Газель». Приходит в порт «Крым» в 6:45, отправление в 9:00. Время в пути полчаса, ожидание в порту «Кавказ» 45 минут. Из порта «Кавказ» паром отправляется в 10:15. И далее по расписанию.

Пассажирский катер «Диана», вместимостью 150 пассажиров, отправляется из порта «Крым» в 8:00, из порта «Кавказ» в 10:00. Время пути – 30 минут. Катер следует согласно расписанию.

Также из Керченского рыбного порта в порт «Кавказ» отправляется паром «Лаврентий», вместимостью 136 пассажиров и 15 длинномеров. Паром работает по загрузке.

В Минтрансе РФ уточняют: морская переправа функционирует круглосуточно. Повлиять на ее работу может лишь погода в Керченском проливе. Например, сегодня и завтра возможно усиление северо-западного ветра до 13-16 м/сек.

«Масштабы перевозок будут расширяться. Минтрансом России, Росморречфлотом совместно с правительством Крыма ведется работа по привлечению дополнительного флота для обеспечения потребности в паромных перевозках через Керченский пролив, – сообщили в ведомстве. – В понедельник, 10 октября, планируется выход на линию третьего автомобильно-пассажирского парома, а в конце недели еще одного судна».

Керчь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»