В Крыму прогнозируется штормовой ветер

В Крыму ожидается штормовой ветер.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня во второй половине дня и в ночь на 11 октября на полуострове прогнозируется усиление северо-западного ветра до 20 – 25 метров в секунду.

По шкале Бофорта это соответствует шторму: ветер может разрушать крыши зданий и повреждать строения, вырывать деревья с корнем. Волны на море поднимаются в среднем до 9 метров. Но могут достигать и 12,5 метров.

Пока в Крыму относительно спокойно: самый сильный ветер фиксируется на побережье Алушты – до 9 метров в секунду.

Симферополь, Лиана Макоба

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