Украинцев призвали не включать пылесосы, чайники и микроволновки

Гражданам Украины сегодня вечером следует отказаться от включения бытовых электроприборов, чтобы ослабить нагрузку на электросети до их восстановления.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комитета Верховной рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус.

В числе запрещённых к использованию электроприборов – обогреватели, электроплиты, микроволновки, стиральные машины, духовые шкафы, электрочайники, кофеварки, посудомоечные машины, кондиционеры, зарядные устройства, пылесосы, компьютеры и телевизоры.

Как известно, сегодня ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по украинской энергетической инфраструктуре в ответ на теракт на Крымском мосту, совершённый СБУ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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