Крым получит более 1,5 млрд рублей на поддержку туротрасли

Правительство России выделит более 1,5 млрд рублей на поддержку туристической отрасли Крыма и Севастополя. Об этом сегодня заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос обсуждался на заседании правительства России.

«Несмотря на то, что движение по мосту через Керченский пролив уже частично восстановлено, многие наши граждане, которые отдыхают в Крыму либо собирались посетить полуостров, были вынуждены скорректировать свои планы», – констатировал премьер министр Михаил Мишустин. Чернышенко заверил, что существенного оттока туристов из Крыма пока не наблюдается, на более поздние даты число отмененных броней незначительно.

По словам вице-премьера, Ростуризму поручено постоянно мониторить ситуацию в отрасли и предоставить правительству информацию об ущербе.

«Мы с Минфином уже проработали выделение 1,6 млрд рублей путем перераспределния средств внутри нацпроекта по туризму на поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя», – сообщил вице-премьер.

Симферополь, Лиана Макоба

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