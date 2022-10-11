Число заболевших коронавирусом в Севастополе превысило 95 тысяч

Число заболевших коронавирусом в Севастополе превысило 95 тысяч человек – это почти 19% от официальной численности населения города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки зафиксировано 39 вновь заболевших. От инфекции умерли 2 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 95 тысяч 18 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 453 севастопольца.

Севастополь, Лиана Макоба

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