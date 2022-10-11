Крым и Севастополь никак не могут согласовать льготы на пассажирские перевозки

Севастополь и Крым никак не могут согласовать перечень льгот на пассажирские перевозки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос предоставления льготного проезда на всей территории полуострова обсуждается с 2015 года. Но вопрос, как всегда, упирается в деньги: необходимо согласовать суммы и порядок компенсации перевозчиккам. Но проблема в том, что в Крыму правом льготного проезда пользуются 28 категорий граждан, а в Севастополе – 48.

Совместный нормативный акт о возможности льготного проезда жителей Крыма и Севастополя в соседнем регионе пытаются разработать почти год. Но пока без особого успеха.

«Создана рабочая группа. На первом этапе минсоц Крыма предложило несколько сузить категории, – рассказала директор департамента труда и социальной защиты Севастополя Елена Сулягина. – Были выбраны 5 наиболее уязвимых групп населения. Но, к сожалению, последние 4 месяца работа остановилась. Крым написал нам: ввиду отсутствия финансирования данный вопрос в этом году обрабатываться не будет».

Симферополь, Олег Яковенко

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