Маркетплейсы перестали принимать заказы от крымчан

Маркетплейсы перестали принимать заказы от жителей Крыма.

Ozon назвал ситуацию временной и объяснил нарушением логистики.

Wildberries, Яндекс.Маркет и Сбермегамаркет ситуацию пока не комментируют.

Как уже сообщал «Новый День», из-за теракта на Крымском мосту была повреждена часть дорожного полотна. Легковые автомобили пустили по уцелевшим полосам в тот же день, а вот грузовики пока перевозят паромами.

Симферополь, Олег Яковенко

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