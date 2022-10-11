Крым и Севастополь не могут похвастаться материальным благополучием населения

Крым и Севастополь не могут похвастаться материальным благополучием населения: согласно анализу, проведенному РИА «Рейтинг», по этому показателю обе территории находятся в хвосте списка российских регионов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первые места заняли Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Магаданская область. В ТОП-10 также вошли Ненецкий автономный округ, Москва, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Санкт-Петербург, Мурманская область и Московская область.

То есть, лидерами рейтинга стали регионы крайнего севера и столицы, что обусловлено высоким уровнем доходов населения, который позволяет компенсировать даже довольно высокий уровень цен в них.

«Регионы первой десятки занимают лидирующие позиции практически по всем показателям, учитываемым при составлении рейтинга, – отмечают авторы исследования. – Если сопоставить результаты 2021 года с 2020 годом, то можно отметить, что в большинстве регионов РФ наблюдалась позитивная динамика. Итоговый рейтинговый балл вырос у 69 субъектов РФ».

В числе этих субъектов оказались Крым и Севастополь: у первого рейтинговый бал вырос с 15,75 до 16,41, у второго – с 25,78 до 29,68. Тем не менее, оба региона оказались в нижней части рейтинга: Севастополь на 62 месте, Крым – на 77.

Симферополь, Олег Яковенко

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