ЕС разработал проект резолюции Генассамблеи ООН с призывом к диалогу с Россией

ЕС разработал проект резолюции Генассамблеи ООН, в котором содержится и призыв к диалогу с Россией. Об этом пишет издание EUobsever со ссылкой на текст документа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в проекте утверждается, что страны-члены ООН и международные органы должны поддержать прекращение конфликта «путем политического диалога, переговоров, посредничества и других мирных средств».

В первоначальном варианте такой фразы не было, она появилась лишь в окончательной редакции, утверждает издание, добавляя, что в окончательном документе исключено любое явное упоминание Крыма.

В рабочей группе заявили о желании собрать вокруг проекта как можно больше подписантов и не завалить его голосование, объяснил Ричард Гоуэн из Международной кризисной группы. Он уточнил, что призыв к диалогу «был тем, что хотели увидеть многие незападные страны».

Москва, Игорь Юров

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