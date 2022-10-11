В Крыму вводятся ограничения для дачной амнистии

В Крыму снова вводят ограничения для дачной амнистии. Об этом заявила зампредседателя Совмина РК Анна Анюхина.

Как уже сообщал «Новый День», «дачная амнистия» – упрощенная процедура, позволяющая зарегистрировать право собственности на дома, дачи, хозяйственные постройки. В декабре 2021 года Госдума продлила этот процесс до 2031 года.

«С 14 октября 2022 года для оформления объекта по амнистии есть три основных условия:

в домовладении не должно быть жилых помещений (квартир), являющихся самостоятельными объектами недвижимости;

общая площадь дома не должна превышать 300 кв.м;

количество этажей в планируемом к регистрации объекте не должно превышать трех, включая мансардный и подземный.

Для объектов, не подпадающих под данные характеристики, существует уведомительный порядок регистрации», – сообщила Анюхина. И уточнила: все подробные разъяснения по данной теме, новшествах в законодательстве и механизме их применения можно получить в Госкомрегистре Республики Крым.

«Согласно действующей установленной процедуре, для оформления зданий площадью более 300 кв.м и выше 3-х этажей существует т.н. уведомительный порядок. Индивидуальный застройщик должен направлять в орган местного самоуправления уведомление о планируемом строительстве, а впоследствии – уведомление о завершении строительства. Если он исполняет эту обязанность и строительство не противоречит градостроительным регламентам, то никаких проблем быть не должно.

Однако мы не раз фиксировали попытки граждан оформить по «дачной амнистии» здания на землях ИЖС даже площадью 1000 кв.м! Как правило, это объекты, построенные с нарушениями земельного и градостроительного законодательства еще в украинский период, – комментирует ситуацию председатель Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Инна Смаль. – Скорее всего их строили в коммерческих целях, а это уже нецелевое использование земельного участка, иная налоговая нагрузка и т.д. При этом в некоторых случаях у Госкомрегистра были связаны руки в части приостановления регистрации таких объектов».

Симферополь, Лиана Макоба

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