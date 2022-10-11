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NewDayNews.ru

Вторник, 11 октября 2022, 16:39 мск

Новости Крым

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Власти Львовской области пожаловались на повторные прилёты Калибров «по тем же целям»

Под сегодняшний ракетный удар во Львовской области попали те же объекты энергетической инфраструктуры, что и вчера. В результате их восстановление крайне затруднено.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий во время брифинга.

На данный момент 30% Львова без света. В течение суток возможны временные перебои с электро- и водоснабжением.

Козицкий уточнил, что единственному пострадавшему при обстреле 53 года, у него осколочное ранение. Медики предоставили ему всю необходимую помощь и отпустили лечиться амбулаторно.

Напомним, вчера во Львове пропала сотовая связь, а сам город погрузился во тьму.

Как известно, вчера и сегодня ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по украинской энергетической инфраструктуре в ответ на теракт на Крымском мосту, совершённый СБУ.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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