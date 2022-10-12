В Крыму ради дороги снесут 60 жилых домов

В Крыму продолжается изъятие участков для строительства объездной дороги вокруг Симферополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Совмин Крыма издал два распоряжения «Об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд». Государственные нужды в данном случае – строительство автомобильной дороги в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное.

В июне правительство Крыма уже изъяло землю в Симферопольском районе в селах Мазанка, Трудовое и Ивановка. В ту порцию вошли 50 земельных участков общей площадью 28,9 га, два жилых дома и два нежилых строения. Теперь списки на изъятие гораздо длиннее

В одном – поля, 95 участков вокруг тех же сел, каждый площадью 2 – 4 га – бывшие земельные паи, земли сельскохозяйственного назначения.

И еще два десятка участков на землях поселений – для индивидуального жилищного строительства площадью по 2 – 12 соток. Все имеют конкретные адреса в селе Заречном: улицы Шалфейная, Лавандовая, Луговая. На некоторых из них уже построены дома, 7 введены в эксплуатацию, обозначены на кадастровой карте. Судя по спутниковой карте – дома новые, современные, кадастр уточняет площадь: 200 кв м, 274, 156…

Второе распоряжение об изъятии земли и строений на ней касается только Торгового переулка в том же Заречном. Он, похоже, идет под снос весь: с законченными домами и времянками (они значатся объектами незавершенного строительства). В списке 126 объектов. Участки – площадью от 6 до 20 соток, дома – в основном от 100 до 200 кв м.

Всего в Заречном придется снести около 60 жилых домов и выкупить у частных лиц 177 земельных участков.

Глава Крыма Сергей Аксенов уверяет, что вопрос выкупа недвижимости у местных жителей находится на его личном контроле. «Уже с 1 декабря к работе приступает оценщик, чья задача справедливо определить стоимость территории и решить все возможные разногласия… Если некоторые моменты выйдут за рамки данных тем, готов лично встретиться и помочь в разбирательстве, – заверяет Аксенов. – Наша основная цель – минимизировать для людей стресс и возможные финансовые потери в результате строительства дороги».

Объездную дорогу строит АО «ВАД», и дата «не бьется», поскольку в контракте на 252 млн рублей был обозначен предельный срок выполнения работ – 1 мая 2023 года.

Симферополь, Ольга Картошина

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