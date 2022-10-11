На востоке Крыма объявлен высокий уровень террористической опасности

В восточной части Крыма ввели высокий уровень террористической опасности. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Погибли 4 человека. Повреждены несколько автомобильных и железнодорожных пролетов сооружения.

«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости Республики Крым и её граждан с 20:00 11 октября 2022 года до 20:00 23 октября 2022 года на территории городского округа Керчь и Ленинского района Республики Крым будет действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности.

Правоохранительными органами, силовыми структурами, исполнительными органами Республики Крым и органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым принимаются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства», – сообщил Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

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