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Среда, 12 октября 2022, 07:50 мск

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В Севастополе к детскому учреждению прилетел дрон

На территорию одного из детских учреждений Севастополя прилетел дрон.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации города, инцидент произошел накануне в Центре военно-патриотического воспитания. Руководитель учреждения заметил на удалении 30 метров от здания центре мерцающую зеленую лампочку. Предмет, на котором мерцала лампочка, он разглядеть не смог.

Директор приняло решение эвакуировать детей и вызвал спецслужбы. Специалисты обнаружили на территории Центра военно-патриотического воспитания обычный бытовой квадрокоптер, запутавшийся в ветвях дерева.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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