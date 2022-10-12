Большинство жителей Крыма хотели бы заниматься на рабочем месте гимнастикой

Большинство жителей Крыма хотели бы заниматься гимнастикой на рабочем месте, но им не предоставляют такой возможности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно исследованию, проведенному порталом SuperJob, производственная гимнастика проводится только у 8% опрошенных. Причем, только у половины разминка обязательна для всех сотрудников, у остальных упражнениями делают только желающие.

При этом, 54% респондентов хотели бы, чтобы в их организации были такие программы. Среди них большинство женщин (58% против 45% среди мужчин). Молодые крымчане готовы заниматься производственной гимнастикой чаще, чем люди старше 45 лет (46% против 40%).

Каждый третий житель полуострова заявил, что в разминке на рабочем месте не нуждается.

Симферополь, Лиана Макоба

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