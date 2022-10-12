Управляющим компаниям Крыма осложнят жизнь: получить лицензию будет не так просто, как раньше. Об этом сообщила начальник Инспекции по жилищному надзору Крыма Элина Акулова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до сих пор получить лицензию на обслуживание многоквартирных домов не составляла большого труда. А вот лишить этого права гораздо сложнее.

Сейчас в Госдуме рассматривают законопроект, призванный снизить число недобросовестных игроков на рынке и поднять качество предоставляемых управляющими компаниями услуг.

«Если раньше для получения лицензии основными требованиями было наличие зарегистрированного предприятия, размещение сведений о компании на портале ГИС ЖКХ, а также прохождение аттестации руководителем предприятия и отсутствие у него судимости, то сейчас этот перечень будет значительно расширен», – цитирует Акулову РИА Новости Крым.

Например, будет получить лицензию не сможет компания, учредителем которой является собственник или управляющий УК, у которой уже отозвали лицензию. Кроме того, предполагается обязать предоставить данные о сотрудниках УК, их квалификации и наличии материально-технической базы.

Таким образом пытаются не допустить на рынок компании и индивидуальных предпринимателей, не имеющих ни собственного персонала, ни средств и инструментов для выполнения взятых на себя обязательств.

Впрочем, законопроект еще не принят, а сроки перерегистрации лицензий УК перенесли до начала июня 2023 года.

Симферополь, Лиана Макоба

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